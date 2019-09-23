Рамос принёс извинения болельщикам «Севильи»

11:20

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал реакцию болельщиков «Севильи» на его действия на поле.

© Legan P. Mace/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Многие пытаются изменить такую ситуацию, но некоторые люди просто не хотят ничего понимать. Мне не хотелось бы, чтобы я появлялся в новостях всякий раз, когда уезжаю отсюда. Уверен, со временем всё изменится. Если я вдруг кого-то оскорбил, то прошу прощения. Но я не пытался сделать ничего плохого», — приводит слова Рамоса AS.

33-летний испанец является воспитанником «Севильи», в основном составе которой играл до 2005 года, после чего перешёл в «Реал».

Ранее сообщалось, что гол Бензема помог «Реалу» минимально обыграть «Севилью».

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Источник: Россия Сегодня