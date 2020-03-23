Раскрыта судьба отправивших своих детей в санаторий российских чиновников

Чиновников Воробьевского района Воронежской области, которых заподозрили в том, что они отправили своих детей в санатории Ялты вместо инвалидов и малоимущих, уволят, если эта информация подтвердится. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает Regnum.

В пресс-службе правительства сообщили, что региональные власти ознакомились со случившимся и поддерживают контакт с правоохранительными органами.

22 марта стало известно, что сотрудники управления социальной защиты Воробьевского района подделали отказы родителей нуждающихся детей от путевок в Ялту, и отправили на отдых своих детей. По такой схеме вне очереди оформили четыре из девяти путевок, которые должны были получить дети из малоимущих семей, а также инвалиды.

Прокуратура также выяснила, что семью одного из работников необоснованно признали малоимущей, однако достоверность сведений о доходах семьи не проверялась. Кроме того, стало известно, что директор управления создал комиссию, которая устанавливала размер премий работникам по итогам работы за месяц. Восемь членов этой комиссии выписывали себе премии за свою же работу.

Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. По факту необоснованного признания семьи одного из работников малоимущей отделу МВД по Воробьевскому району рекомендовано возбудить дело по части 1 статьи 159.2 УК («Мошенничество при получении выплат»).

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру