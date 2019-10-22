Раскрыта сумма не востребованных россиянами выигрышей в лотерею

Всего жители России так и не забрали выигранных в лотерею денежных призов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на расчеты оператора по распространению билетов гослотерей «Столото».

Подавляющее большинство этой суммы — 91,1 процент — приходится на выигрыши менее 150 рублей. 8,7 процентов приходятся на призы до 999 рублей, больше этой суммы невостребованных выигрышей менее одного процента. Самая крупная выигранная сумма, которую так и не забрали — десять миллионов рублей.

В «Столото» пояснили, что невостребованными считаются те выигрыши, которые не забрали в течение шести месяцев с момента проведения тиража. После этого срока деньги хранятся на специальном счету еще три года, а затем направляются в государственный бюджет.

Невостребованность части выигрышей в компании объяснили тем, что люди часто теряют лотерейные билеты. Однако психологи и социологи утверждают, что в большинстве случаев причиной является разочарование в размере приза. По их мнению, участники лотереи рассчитывают на большой выигрыш, а маленькая сумма не оправдывает их ожиданий.

Источник: Лента.Ру