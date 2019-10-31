Раскрыта характеристика КГБ на Путина

31 октября 2019     21
Раскрыта характеристика КГБ на Путина

Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга обнародовал характеристику-рекомендацию Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР на нынешнего президента России Владимира Путина. Документы показали на выставке в честь 90-летия архива, передает телеканал «78».

В документе сообщается, что с 1975 года Путин состоял на учете в комсомольской организации Управления КГБ. Отмечается, что во время работы он зарекомендовал себя как «исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник». Также подчеркивается, что будущий российский президент отвечал за организационную и спортивную работу.

«Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учебы. Постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство», — говорится в документе.

Кроме того, в характеристике упоминается, что Владимир Путин занимается спортом в свободное от работы время, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а в 1976 году стал чемпионом Ленинграда по дзюдо.

В 2018 году в архивах Министерства госбезопасности ГДР (Штази) нашли удостоверение на имя президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удостоверение ведомства ГДР действительно могло быть выдано Путину, так как КГБ СССР и Штази сотрудничали.

Источник: Лента.Ру

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