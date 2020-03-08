Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки

8 марта 2020     3
Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки

В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация об отсутствии у нее материальных проблем и детей. Фото записки крупным планом показали в воскресенье, 8 марта, в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщают «Вести».

«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня замуж! У меня в/о (вероятно, высшее образование — прим. «Ленты.ру»), мне 28 лет, без детей и материальных проблем», — говорится в раскрытом послании. Эта информация была написана на обороте фотографии самой Юлии. Как пишут «Вести», всего она передала Путину два своих фото.

Ранее она рассказала, что ей нравятся в Путине его деловые качества. Также россиянка объяснила, что надеется, что глава государства оценит ее внешность и «у него что-нибудь екнет».

Шилова предложила Путину взять ее замуж 6 марта, когда президент был в Иваново и общался с местными жителями на улице. Женщина подошла к главе государства и громко попросила его взять ее в жены. Затем они перекинулись парой фраз, а после российский лидер отметил, что его собеседница, вероятно, теперь станет знаменитостью, поскольку все происходило в присутствии журналистов.

Владимир Путин около 30 лет прожил в браке с Людмилой Путиной (урожденная Шкребнева). Они развелись в 2013 году.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой
Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой

Актер Сергей Жигунов заявил, что успех сериала «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная, актриса Анастасия …


Названо условие проведения боя-реванша Нурмагомедова с Макгрегором
Названо условие проведения боя-реванша Нурмагомедова с Макгрегором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов примет реванш против Конора Макгрегора, если ирландец победит американца Джастина Гэйтжи. Такое условие …


Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки
Раскрыто содержание записки Путину от пожелавшей выйти за него россиянки

В записке, которую жительница Иваново Юлия Шилова передала президенту России Владимиру Путину, было предложение взять ее в жены и информация …


«Победа» с 11 марта закроет рейсы в Италию до конца месяца
«Победа» с 11 марта закроет рейсы в Италию до конца месяца

Авиакомпания «Победа» с 11 по 31 марта прекращает все полеты в ряд итальянских городов в связи с запретом на въезд …


Друг погибшего в квартире судьи в Санкт-Петербурге рассказал о произошедшем
Друг погибшего в квартире судьи в Санкт-Петербурге рассказал о произошедшем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал показания школьника Кирилла, который стал свидетелем убийства Владислава Б. на праздновании дня рождения одного из подростков. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты