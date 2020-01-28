Раскрыты архивы Кремля времен бомбежек Ливии и присоединения Крыма

28 января 2020     21
Раскрыты архивы Кремля времен бомбежек Ливии и присоединения Крыма

Пресс-служба Кремля обнародовала архивные фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на постах президента и премьер-министра. В третье обновление вошли материалы с 2010 по 2014 год, то есть за тот период, когда Путин сперва руководил правительством, а затем вернулся на президентский пост.

На раскрытых кадрах за 2010 год, например, Путин в качестве премьера принимал тогдашнего госсекретаря США Хиллари Клинтон, отдыхал в Красной поляне со сменившим его в должности президента Дмитрием Медведевым, занимался вопросами ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и комментировал мартовские теракты в московском метро и дагестанском Кизляре. В апреле Путин был в Венесуэле и ездил в Смоленскую область, где потерпел катастрофу самолет президента Польши Леха Качиньского. Летом, когда в Москве был сильный смог, глава правительства ездил по регионам, наиболее сильно пострадавшим от жары, лесных и торфяных пожаров.

Материалы по теме

17:27 — 22 марта 2011

Крестоносцы

Медведев и Путин кардинально разошлись по ливийскому вопросу

2011 год Путин также посвятил активной работе с регионами, но участвовал и во внешнеполитической повестке: так, он высказался резко против вмешательства иностранных государств в конфликт в Ливии после того, как Россия с санкции президента Медведева одобрила резолюцию Совета Безопасности ООН, позволившую начать бомбардировки подконтрольных силам Муаммара Каддафи объектов. Этот спор называли едва ли не самым серьезным между Путиным и Медведевым за все время. В подборку вошли и кадры, посвященные теме протестов в Москве в декабре 2011-го.

Свой третий президентский срок, начавшийся в 2012 году, Путин начал с реакции на протестное движение и митинг на Болотной площади, завершившийся столкновениями с ОМОНом. В Кремле напомнили оценку Путина происходящему: «Такие проявления нужно пресекать в соответствии с действующим законом».

2013-й, как отмечают в пресс-службе Кремля, был спокойным на внутрироссийские события, однако главу государства начало беспокоить обострение ситуации в Сирии.

«2014 год стал едва ли не самым насыщенным и драматичным за все 20-летие», — охарактеризовала пресс-служба президента события шестилетней давности. Там, в частности, вспомнили Олимпиаду в Сочи, смену власти на Украине, присоединение Крыма к России, установление санкционного режима в отношении Москвы и крушение малайзийского Boeing над Донбассом.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане
Военные США извлекли останки тел из рухнувшего самолета в Афганистане

Американские военные извлекли останки жертв крушения самолета в Афганистане. Об этом во вторник, 28 января, сообщает агентство Reuters со ссылкой …


Сергей Аксенов обвинил Зеленского в политической глупости
Сергей Аксенов обвинил Зеленского в политической глупости

Владимир Зеленский, обвиняя Советский Союз в начале Великой Отечественной войны, совершил политическую глупость. Об этом на своей странице в социальной сети …


Преамбула Конституции России будет изменена
Преамбула Конституции России будет изменена

Преамбула Конституции России, скорее всего, будет изменена. Об этом «Интерфаксу» сообщил сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в основной закон, …


В центре Севастополя обнаружены довоенные трамвайные рельсы
В центре Севастополя обнаружены довоенные трамвайные рельсы

Во время строительных работ по реконструкции улицы Большая Морская сделаны новые исторические находки. Недалеко от площади Лазарева строители обнаружили довоенные рельсы. В …


В среду в Севастополе ожидается усиление ветра
В среду в Севастополе ожидается усиление ветра

По данным Севастопольского гидрометеоцентра, в среду 29 января ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. При этом будет достаточно тепло: днем …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты