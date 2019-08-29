Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель

29 августа 2019     5
Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Меркель

В разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель подчеркнута безальтернативность минского «комплекса мер» как основы урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 29 августа.

В ходе беседы российский лидер указал на важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки».

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«В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в этом формате в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили сирийское урегулирование, в частности, обстановку в Идлибе, иранскую ядерную программу и ливийскую проблематику.

Телефонный разговор состоялся по инициативе германской стороны.

26 августа Ангела Меркель анонсировала встречу «нормандской четверки» в Париже. Позже в тот же день президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что мероприятие организуют в сентябре.

Источник: Лента.Ру

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