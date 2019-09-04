Раскрыты личности погибших пилотов российского Су-25

Погибшими на учебно-боевом штурмовике Су-25 Минобороны в Ставропольском крае оказались начальник безопасности полетов и командир звена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Уточняется, что один из погибших был уроженцем Буденновска (Ставропольский край), второй — Карачаево-Черкессии.

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19:14 — 3 сентября

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей. Два пилота, майор Юрий Борцов и капитан Артем Лычев, погибли — их тела нашли на месте падения самолета. Изначально предполагалось, что летчики могли катапультироваться, но эта версия не подтвердилась. Их тела нашли на месте падения самолета.

Су-25УБ — учебно-боевая версия штурмовика Су-25 «Грач». Он предназначен для уничтожения малоразмерных неподвижных и подвижных объектов, а также малоскоростных воздушных целей.

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Источник: Лента.Ру