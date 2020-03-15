Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

15 марта 2020     13
Раскрыты подробности подготовки Путина к выступлению в Госдуме

Выступление президента России Владимира Путина в Госдуме по поправкам к Конституции было его личным решением. Подробности подготовки Путина к выступлению раскрыл спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

«Сразу позвонил [Путину]. Мы обсудили эти поправки. Я просто рассказал. Но он [Путин] принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места», — сказал Володин.

Он добавил, что после внесения поправки депутата Валентины Терешковой о президентских сроках было принято решение проконсультироваться с лидерами фракций Госдумы.

11 марта Совет Федерации одобрил президентский закон об изменении Конституции, в том числе включающий поправку депутата Валентины Терешковой о президентских сроках, которая позволяет действующему президенту участвовать в следующих выборах.

Днем ранее, 10 марта, Путин, комментируя предложение Терешковой в ходе своего выступления в Госдуме, заметил, что это возможно, если Конституционный суд даст положительное заключение. При этом, подчеркнул он, ограничение числа сроков, в течение которых тот или иной человек сможет занимать пост президента России, по-прежнему будет закреплено в Конституции.

Источник: Лента.Ру

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