Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти. Расширенная версия интервью с маршалом опубликована на сайте издания во вторник, 25 февраля.

В беседе с корреспондентом «КП» Язов раскритиковал деятельность Горбачева на посту главы государства, отметив, что тот был недостаточно зрелым человеком, чтобы выполнять подобные обязанности. «Наше государство очень сложное, столько национальностей, такая большая армия была, такая большая территория. Ну, не дано было человеку руководить таким государством», — пояснил маршал.

По его словам, в частности, Горбачев проигнорировал результаты референдума о сохранении единства Советского Союза, надеясь, что «народ проглотит».

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Пришедший на смену Горбачеву Ельцин, по мнению Язова, также не до конца понимал, какой страной он руководит. «Он барахтался под развалами Советского Союза. И лишь в одном проявлял чудеса — в удержании власти. Как только под ним кресло начинало шататься, он сразу трезвел», — заявил маршал, отметив, что ни первый российский президент, ни его окружение особо не думали о народе.

При этом нынешнему главе государства за годы своего нахождения у власти удалось увести страну от «пропасти распада» и восстановить российскую армию, подчеркнул Язов. При этом, посчитал маршал, Путину следовало бы очистить правительство от бездарей и обратиться к опыту Китая, чтобы построить в России «капитализм с человеческим лицом».

Маршал Язов скончался 25 февраля на 96-м году жизни после продолжительной болезни. Он принимал участие в Великой Отечественной войне, находился на действительной военной службе с 1941 по 1994 год, а с 30 мая 1987-го по 28 августа 1991 года занимал должность министра обороны СССР. Также Язов стал последним военачальником, получившим звание маршала Советского Союза.

В 1991 году примкнул к Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву по его приказу были введены танки и тяжелая военная техника. В ночь на 22 августа Язов был арестован. Освобожден из-под стражи вместе с другими членами ГКЧП в январе 1993 года. После увольнения с военной службы некоторое время занимал должности советника и консультанта различных военных структур.

Источник: Лента.Ру