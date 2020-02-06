Расследование прокуратуры и давление на федерацию: как развивается скандал с фигуристкой Абитболь

Французская фигуристка Сара Абитболь, обвинившая своего тренера Жиля Бейера в изнасиловании, может встретиться с первой леди страны Брижит Макрон, чтобы обсудить свою ситуацию. Об этом сообщают СМИ. Прокуратура начала расследовать инциденты, о которых спортсменка рассказала в своей книге, и намерена защитить остальных возможных жертв сексуальных домогательств. Министерство спорта призвало уйти в отставку президента Французской федерации ледовых видов спорта Дидье Гайаге, на что он заявил, что не несёт ответственности за случаи 30-летней давности. О том, как развивается один из крупнейших сексуальных скандалов в фигурном катании, — в материале RT.

Фигурное катание во Франции погрязло в кризисе, вызванном массовыми случаями изнасилований и сексуальных домогательств, о которых стало известно за последнее время. Не прошло и недели после того, как бронзовая призёрка чемпионатов мира Сара Абитболь обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера в развратных действиях в отношении неё, — как скандал достиг общенационального масштаба и затронул даже первую леди страны Брижит Макрон.

Прокуратура начала предварительное расследование случаев, описанных в вышедшей 30 января книге Абитболь «Такое долгое молчание». 44-летняя спортсменка рассказала, как в начале 1990-х стала жертвой изнасилований со стороны Бейера, будучи ещё несовершеннолетней. Вскоре после этого французские СМИ рассказали, как тренер вместе с коллегами Жан-Роланом Раклем и Мишелем Лотзем совершали действия сексуального характера в отношении ещё нескольких фигуристок.

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«Помимо фактов, упомянутых в книге, расследование будет стремиться установить любых других жертв, пострадавших от преступлений аналогичного характера», — заявил прокурор Парижа Реми Эйтц.

Бейер успел признать, что находился в интимной связи с Абитболь, назвав её неприемлемой. 62-летний тренер, который ранее четыре года входил в исполком Французской федерации ледовых видов спорта (FFSG) и до прошлой недели занимал должность главного управляющего в клубе «Франсе Волан», раскаялся и попросил прощения у фигуристки, отметив при этом, что у него имеется своя точка зрения на произошедшие события.

Скандалом с Абитболь и другими фигуристками заинтересовалась также Брижит Макрон. Как стало известно Le Parisien, семикратная призёрка чемпионатов Европы сама отправила жене главы государства свою книгу с автографом и предложила встретиться. Рассказ бывшей фигуристки впечатлил Макрон, и она пригласила Абитболь в Елисейский дворец, однако дата встречи не будет объявлена, чтобы не привлекать внимание журналистов.

«Тема защиты детей близка сердцу Макрон. Она совершила несколько поездок в связи с этим», — сообщил источник из окружения первой леди.

Скандал с домогательствами в отношении фигуристок может привести к смене руководства FFSG, которую с 1998 года с перерывом в три года возглавляет Дидье Гайаге — бывший фигурист, выступавший в одно время с Бейером. В мире фигурного катания у него неоднозначная репутация из-за инцидента во время зимних Олимпийских игр 2002 года, когда он оказывал давление на судью Мари-Рен Ле Гунь.

По словам Абитболь, Гайаге обладает безграничным влиянием внутри федерации, благодаря чему ему удавалось покрывать замешанных в сексуальных скандалах сподвижников. В 2000 году, когда Бейер уже получал от родителей одной из фигуристок жалобы на свои неуместные действия, в FFSG замяли дело и тренер продолжил работать в сборной.

Теперь же министр спорта Франции Роксана Марасиняню призвала Гайаге уйти в отставку на фоне всех негативных явлений, связанных с фигурным катанием в стране. Она назвала начатое прокуратурой расследование знаковым и встретилась с главой FFSG, после чего тот объявил, что оставлять организацию не намерен.

«Я, как президент федерации, буду ждать результатов расследования, перед тем как принимать решение об отставке, о которой попросила министр спорта», — цитирует Гайаге France24.

Позднее президент федерации созвал пресс-конференцию. Там он вновь заявил, что не намерен уходить со своего поста, назвал себя несовершенным, но чистым человеком и напомнил, что случаи сексуального домогательства фиксируются и в других видах спорта. Гайаге отметил, что сам он не должен нести ответственность за события 30-летней давности, о которых стало известно только сейчас, но осудил ставшие достоянием общественности случаи.

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«Я очень подавлен в связи со сложившейся ситуацией, серьёзность которой прекрасно осознаю. Я тренировал, направлял этих девочек, которые сегодня уже стали женщинами, я хорошо их знаю. Я прекрасно к ним отношусь. Меня потрясло осознание того прискорбного факта, что жизнь женщины может быть сломана или непоправимо перевёрнута с ног на голову по вине мерзавца, воспользовавшегося её невинностью. Нет таких слов, которые позволили бы выразить моё отвращение. Эта скрытая сторона — это не федерация! Здесь не сборище сексуально озабоченных извращенцев, исповедующих культуру изнасилования. С каких пор мы отказались от презумпции невиновности? Моя репутация запятнана из-за каких-то подонков», — сказал Гайаге.

В стороне от скандала в фигурном катании во Франции не остались представители других видов спорта. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета Франции, в которую входят в том числе известная фигуристка Натали Пешала, фристайлистка Офелия Давид и дзюдоист Тедди Ринер, опубликовала открытое письмо, в котором призвала уделять больше внимания проблемам сексуального насилия в спорте.

«Мы больше не можем молчать! Настало время действовать совместно и осознать, что прервать молчание значит служить спорту», — сказано в письме.

В заявлении спортсменов прозвучали предложение создать независимую от спортивных федераций структуру, которая будет анонимно принимать жалобы от пострадавших и передавать их в Министерство спорта и прокуратуру, а также проверять тренеров и персонал клубов на наличие судимостей. Любой доказанный случай сексуального насилия должен приводить к немедленному увольнению и запрету на работу в спорте, потребовала комиссия.

Источник: Россия Сегодня