Расстрелявший семью в Калининграде россиянин умер

15 февраля 2020     6
Расстрелявший семью в Калининграде россиянин умер

Расстрелявший семью в Калининграде россиянин скончался в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

Также СК назвал возможным мотивом преступления личную неприязнь.

Ранее стало известно, что россиянин расстрелял семью в Калининграде из-за места на рынке. Стрельба произошла 15 февраля у входа на Центральный рынок города. Сообщалось, что мужчина убил двух человек, ранил еще одного, а затем попытался покончить с собой. Также появилось видео с места происшествия.

Источник: Лента.Ру

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