«Рассчитывали, что суд проявит гуманность»: как адвокаты Кокорина и Мамаева отреагировали на отклонение апелляции

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин спокойно восприняли решение Мосгорсуда отклонить апелляцию об изменении сроков их заключения. Об этом после заседания заявила Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита». По её словам, сторона защиты была готова к подобному исходу. Второй адвокат игрока Андрей Ромашов подчеркнул, что юристы намерены обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, а также выразил мнение, что на ход процесса повлияло его освещение в СМИ.

«Всем четверым вменили один удар стулом»

Мосгорсуд отклонил апелляции футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о сокращении сроков заключения. Таким образом, нападающий «Зенита», его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара», а также детский тренер Александр Протасовицкий в ближайшее время будут переведены в колонию общего режима. Адвокаты обвиняемых остались недовольны принятым решением, однако подчеркнули, что надежды на иной исход дела у них практически не было.

Так, по словам Вячеслава Барика, представляющего интересы Кокорина-младшего, всё изначально шло к тому, что подсудимые получат реальный срок.

«Они не должны были и дня провести в заключении, тем более в колонии, по их фактической категории преступлений. Мы вновь убедились в проблемах с правосудием», — сказал Барик.

Мосгорсуд внёс изменения в квалификацию дела, тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры. В частности, стул, которым Кокорин-старший нанёс удар чиновнику Денису Паку, признали предметом, использованным в качестве оружия. Однако, по мнению адвоката Кокорина-старшего Андрея Ромашова, данное решение не имело под собой никаких оснований.

«Всем четверым вменили один удар стулом. В пределах наших правовых коллизий это допустимо, но лишь в том случае, если бы был предварительный сговор. Если такового не имелось, значит, действия носили спонтанный характер», — пояснил юрист.

Многих удивил тот факт, что в официальном тексте заявления суда говорилось об отмене приговора и вынесении нового. Однако Ромашов объяснил, что о принципиальных различиях речи не идёт.

«Апелляционная инстанция может направить уголовное дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции или вынести обвинительный приговор, что и произошло», — рассказал адвокат.

Однако правозащитники признались, что практически не надеялись на сокращение срока.

«Как таковой надежды у нас не было. Нам было понятно, что этот срок на всех инстанциях согласован, что это не судебное решение, а административный акт. Мы предполагали, что его могут скостить, что хоть видимость правосудия будет создана. Но этого не произошло», — отметил Ромашов.

Схожую позицию выразила и второй адвокат Кокорина-старшего Татьяна Стукалова.

«Сначала мы рассчитывали, что суд первой инстанции проявит свою гуманность. Он этого не сделал. Несмотря на изменение квалификации преступления с тяжкого на средней тяжести, срок оставили тот же. Конечно, мы думали, что сегодня это могло произойти. Но как профессионалы понимали — ничего другого не будет. Обвиняемые ждали того же и абсолютно нормально всё восприняли», — добавила она.

«Оборудование для реабилитации Кокорина в СИЗО потерялось»

При этом Ромашов посетовал на то, что на протяжении всего процесса не учитывалось состояние здоровья его подзащитного. Напомним, Кокорин год назад получил травму колена и нуждался в специальной реабилитации.

«Вы, наверное, слышали заявления о том, что нам разрешили установить в СИЗО специальные тренажёры для его восстановления. Но никто не рассказал, что всё оборудование поступило ещё 5 декабря. А потом потерялось», — добавил он.

Общественное мнение по поводу одного из самых громких скандалов в отечественном футболе кардинально менялось на протяжении последних девяти месяцев. Если изначально многие были настроены против футболистов, то на сегодняшний день критиков их поведения стало гораздо меньше. При этом адвокаты уверены, что на решение суда в значительной мере повлияло необъективное освещение событий со стороны прессы.

«Не могу сказать, какие основания были у этой необъективности, но на первом этапе все СМИ высказывались о том, что со стороны потерпевших, в том числе Дениса Пака, не было оскорблений. Создавалась иллюзия, что зажравшиеся футболисты сами вели себя неподобающим образом, хулиганили. В действительно это не так, и это подтвердили — правда, в несколько иной форме — сами пострадавшие», — заявил Ромашов.

С резкой критикой СМИ выступила и Стукалова.

«По всем федеральным каналам крутили одни и те же кадры, причём урезанные. С той подоплёкой, что футболисты просто так пристали к человеку и избили его. А на поверку — лёгкие телесные повреждения. Я уже молчу о том, что Протасовицкий сидит ни за что. Есть же экспертизы. Если бы не был создан такой негативный ажиотаж, если бы была дана другая оценка, всё могло бы быть по-другому. Кому ещё уделялось столько внимания?» — недоумевала адвокат.

«Намерены и дальше обжаловать приговор»

В течение двух недель с момента поступления обвинительного приговора в СИЗО обвиняемые будут этапированы в колонию. По словам правозащитников, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий будут отбывать наказание по месту прописки, то есть в пределах Золотого кольца. Однако, по словам Ромашова, футболисты не оставляют надежды возобновить профессиональную карьеру после выхода на свободу.

При этом работа адвокатов на данном этапе не завершена.

«Мы намерены и дальше обжаловать данный приговор. В президиуме, в Верховном суде и параллельно в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Специально не перенаправляли туда жалобу, поскольку ждали, что случится чудо. Но этого не произошло», — отметил Ромашов.

Ранее сообщалось, что футболисты имеют шанс досрочно выйти на свободу по УДО. Однако, по словам адвоката, в ситуации с Кокориным, Мамаевым и остальными осуждёнными это невозможно.

«В 2016 году вышло постановление, что осуждённый должен провести в колонии шесть месяцев, чтобы своим поведением доказать, что он встал на путь исправления. Потому что СИЗО не отвечает целям перевоспитания преступника. Написать заявление может любой, но априори оно ничего не даст», — заключил Ромашов.

В то же время Барик отметил, что решение по поводу УДО его клиент примет после того, как будет переведён в колонию.

«Вначале надо попасть в колонию. Тогда и будем решать этот вопрос. Все основания на УДО у них есть. А вот как сработает суд, мы не знаем», — сказал адвокат Кокорина-младшего.