Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео

27 октября 2019     22
Реакция Путина на выложенные Эрдоганом карты попала на видео @dimsmirnov175 / Telegram

Президент России Владимир Путин посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану закрыть от телекамер карты, которые тот принес на переговоры по Сирии, состоявшиеся в Сочи. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Эрдоган в ответ на совет Путина заявил, что хочет, чтобы карты были видны. «Пусть видят, сколько мы работаем», — объяснил турецкий лидер.

Переговоры Путина и Эрдогана по Сирии прошли в Сочи 22 октября. Перед началом встречи президент России назвал ситуацию в Сирии очень острой. Он также выразил надежду на то, что достигнутый уровень российско-турецких отношений сыграет свою роль в урегулировании спорных вопросов.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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