«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

23 февраля 2020     15
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

01:08

Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры

@LevanteUD Twitter

Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу «Леванте» принёс гол Хосе Моралеса, забившего на 79-й минуте.

«Реал» с 53 очками остался на втором месте в турнирной таблице Примеры, упустив возможность вернуть себе лидерство которое захватила «Барселона». «Леванте» с 32 очками поднялся на десятое место.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад» в Примере.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020
Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

01:01 Музыкальная группа Go-A представит Украину на Евровидении-2020, который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме. © vk.com/goabandoriginal Исполнители одержали …


«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере
«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

01:08 Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры @LevanteUD Twitter Встреча, прошедшая в Валенсии, …


Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу
Захарова назвала вбросом обвинения РФ в дезинформации по коронавирусу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в причастности России к распространению фейков про коронавирус COVID-2019. «[Это] намеренный …


Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса
Ринг-анонсер заявил о непредсказуемости боя Харитонова и Родригеса

Исход боя между российский бойцом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом является непредсказумым, а один удар может решить исход боя. …


Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Видео появилось в Twitter-аккаунте турнира. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты