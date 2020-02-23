«Реал» минимально проиграл «Леванте» в Примере

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Мадридский «Реал» потерпел поражение от валенсийского «Леванте» в матче 25-го тура испанской Примеры@LevanteUD Twitter
Встреча, прошедшая в Валенсии, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Победу «Леванте» принёс гол Хосе Моралеса, забившего на 79-й минуте.
«Реал» с 53 очками остался на втором месте в турнирной таблице Примеры, упустив возможность вернуть себе лидерство которое захватила «Барселона». «Леванте» с 32 очками поднялся на десятое место.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» с Черышевым разгромно проиграла «Реалу Сосьедад» в Примере.
Источник: Россия Сегодня