«Реал» представил Йовича на стадионе

12 июня 2019     25
«Реал» представил Йовича на стадионе

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялась презентация новичка мадридского «Реала», сербского нападающего Луки Йовича.

Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб их «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.

«В настоящий момент я самый счастливый парень в мире, я подписал контракт с самым большим клубом на планете. Это стало непростым решением, но я уверен, что не ошибся. Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Реалу» выиграть больше трофеев», — цитирует Йовича пресс-служба «Реала».

Ранее сообщалось, что «Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Родригеса.

Источник: Россия Сегодня

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