«Реал» представил Йовича на стадионе

Ранее сообщалось, что «Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Родригеса.

«В настоящий момент я самый счастливый парень в мире, я подписал контракт с самым большим клубом на планете. Это стало непростым решением, но я уверен, что не ошибся. Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Реалу» выиграть больше трофеев», — цитирует Йовича пресс-служба «Реала».

Мадридский «Реал» представил форварда Луку Йовича болельщикам. 21-летний нападающий перешёл в клуб их «Айнтрахта», подписав шестилетний контракт.

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