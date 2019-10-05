Ребенка заперли в камере хранения российского торгового центра

5 октября 2019     18
Ребенка заперли в камере хранения российского торгового центра

Ребенка заперли в камере хранения одного из торговых центров города Горячий Ключ в Краснодарском крае. Соответствующее видео появилось на странице «Горячий Ключ life» в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники ТЦ пытались подобрать ключ к ячейке, в которой заперт ребенок, но не смогли этого сделать. На помощь им пришел один из посетителей центра и, выломав замок, освободил мальчика, которому на вид около 10 лет. Сколько он просидел взаперти, неизвестно.

Судя по разговору работников ТЦ, ребенок является сыном одной из сотрудниц.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Краснодарскому краю, мальчик залез в камеру сам. При этом сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку.

В июле стало известно, что жительница Сергиева Посада оставила двухлетнего ребенка в камере хранения супермаркета и убеждала, что он залез туда сам. Сотрудники магазина вскрыли шкафчик, когда услышали детский плач.

Источник: Лента.Ру

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