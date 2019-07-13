Реванш Федерера 11 лет спустя и самый долгий розыгрыш в истории: как прошли мужские полуфиналы на Уимблдоне

На теннисном турнире в Уимблдоне определились финалисты в мужском одиночном разряде. Новак Джокович обыграл Роберто Баутисту-Агута в четырёх сетах. В одном из них игроки провели самый долгий розыгрыш мяча в истории соревнований. Во втором полуфинале Роджер Федерер взял реванш у Рафаэля Надаля за поражение 11-летней давности на Уимблдоне.

День мужских полуфиналов на Уимблдоне открывался встречей Новака Джоковича и Роберто Баутисты-Агута. Для первой ракетки мира, нацеленной на защиту титула, скромный по теннисным меркам испанец мог оказаться большой помехой. В этом году они уже встречались дважды, и оба раза сербский теннисист терпел поражения.

Впрочем, все поражения Джоковича от Баутисты-Агута происходили на кортах с твёрдым покрытием, а на траве соперники не встречались ещё ни разу. Оценить, кому на Уимблдоне самые быстрые корты подошли больше, было довольно сложно — оба одержали пять побед, уступив всего один сет. Джокович таким образом придерживался лучшего для себя графика, по которому он шёл к двум победам на Australian Open. Его соперник так долго на турнирах Большого шлема не задерживался — только сейчас он впервые в карьере дошёл до полуфинала.

Джокович начал полуфинальный поединок с рывка 3:0. Одним брейком серб не ограничился, и он сумел выиграть первый сет за 37 минут. Однако во второй партии Баутиста-Агут так вольно распоряжаться своей подачей уже не позволял. Едва ли не каждое очко на первой подаче доставалось ему, а с такой уверенностью он смог рано сделать брейк и повести. В этот момент игра была остановлена на несколько минут из-за зрители, который почувствовал себя плохо.

Джоковичу удалось перевести дух и спасти ещё один безнадёжный гейм на своей подаче, но и его соперник сдаваться не собирался. Баутиста-Агут начал играть агрессивно у сетки, и это стало сюрпризом для первой ракетки мира. Джокович не смог отыграться и проиграл второй сет. Тут уместно было вспомнить, что во двух предыдущих побед этого сезона испанец отыгрывался после 0:1 по сетам.

Но в третьей партии вновь лучшим оказался действующий чемпион. Он повёл со счётом 4:2 и спасся с двух брейк-поинтов. Второй розыгрыш, позволивший избежать проигрыша гейма, вошёл в историю. Теннисисты 45 раз перебрасывали мячи через сетку, и это стало рекордом Уимблдона — по крайней мере, с 2006 года, когда такая статистика стала учитываться. Предыдущий самый долгий розыгрыш одного очка устроили Дмитрий Турсунов и Яркко Ниеминен в 2006 году. Они били по мячу 42 раза.

Четвёртый сет начался с того, что Баутиста-Агут лишил Джоковича четырёх брейк-поинтов. Но уже в третьем гейме серб добился необходимого преимущества и уже его не упускал. Испанец ещё немного помучил соперника, отыграв четыре матчбола, но затем признал поражение. Джокович вышел в шестой финал Уимблдона и теперь поборется за пятый титул на этом турнире.

Баутиста-Агут же недолго будет расстраиваться из-за поражения. Он и сам не планировал так долго выступать на турнире и планировал в эти дни быть на Ибице и отмечать мальчишник с друзьями. Но из-за спортивных успехов вечеринку пришлось перенести в Лондон, куда приехали все, с кем испанец собирался провести выходные.