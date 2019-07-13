Реванш Федерера 11 лет спустя и самый долгий розыгрыш в истории: как прошли мужские полуфиналы на Уимблдоне

На теннисном турнире в Уимблдоне определились финалисты в мужском одиночном разряде. Новак Джокович обыграл Роберто Баутисту-Агута в четырёх сетах. В одном из них игроки провели самый долгий розыгрыш мяча в истории соревнований. Во втором полуфинале Роджер Федерер взял реванш у Рафаэля Надаля за поражение 11-летней давности на Уимблдоне.
День мужских полуфиналов на Уимблдоне открывался встречей Новака Джоковича и Роберто Баутисты-Агута. Для первой ракетки мира, нацеленной на защиту титула, скромный по теннисным меркам испанец мог оказаться большой помехой. В этом году они уже встречались дважды, и оба раза сербский теннисист терпел поражения.
Впрочем, все поражения Джоковича от Баутисты-Агута происходили на кортах с твёрдым покрытием, а на траве соперники не встречались ещё ни разу. Оценить, кому на Уимблдоне самые быстрые корты подошли больше, было довольно сложно — оба одержали пять побед, уступив всего один сет. Джокович таким образом придерживался лучшего для себя графика, по которому он шёл к двум победам на Australian Open. Его соперник так долго на турнирах Большого шлема не задерживался — только сейчас он впервые в карьере дошёл до полуфинала.
Джокович начал полуфинальный поединок с рывка 3:0. Одним брейком серб не ограничился, и он сумел выиграть первый сет за 37 минут. Однако во второй партии Баутиста-Агут так вольно распоряжаться своей подачей уже не позволял. Едва ли не каждое очко на первой подаче доставалось ему, а с такой уверенностью он смог рано сделать брейк и повести. В этот момент игра была остановлена на несколько минут из-за зрители, который почувствовал себя плохо.
Джоковичу удалось перевести дух и спасти ещё один безнадёжный гейм на своей подаче, но и его соперник сдаваться не собирался. Баутиста-Агут начал играть агрессивно у сетки, и это стало сюрпризом для первой ракетки мира. Джокович не смог отыграться и проиграл второй сет. Тут уместно было вспомнить, что во двух предыдущих побед этого сезона испанец отыгрывался после 0:1 по сетам.
Но в третьей партии вновь лучшим оказался действующий чемпион. Он повёл со счётом 4:2 и спасся с двух брейк-поинтов. Второй розыгрыш, позволивший избежать проигрыша гейма, вошёл в историю. Теннисисты 45 раз перебрасывали мячи через сетку, и это стало рекордом Уимблдона — по крайней мере, с 2006 года, когда такая статистика стала учитываться. Предыдущий самый долгий розыгрыш одного очка устроили Дмитрий Турсунов и Яркко Ниеминен в 2006 году. Они били по мячу 42 раза.
Четвёртый сет начался с того, что Баутиста-Агут лишил Джоковича четырёх брейк-поинтов. Но уже в третьем гейме серб добился необходимого преимущества и уже его не упускал. Испанец ещё немного помучил соперника, отыграв четыре матчбола, но затем признал поражение. Джокович вышел в шестой финал Уимблдона и теперь поборется за пятый титул на этом турнире.
Баутиста-Агут же недолго будет расстраиваться из-за поражения. Он и сам не планировал так долго выступать на турнире и планировал в эти дни быть на Ибице и отмечать мальчишник с друзьями. Но из-за спортивных успехов вечеринку пришлось перенести в Лондон, куда приехали все, с кем испанец собирался провести выходные.
Победа Джоковича означала, что в 11-й раз подряд со времён Открытого чемпионата Австралии 2017 года победа на турнире Большого шлема достанется теннисистам из «Большой тройки». Ведь вторую путёвку в финал разыгрывали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. С Уимблдона-2003 эти теннисисты проиграли только на 11 мэйджорах, и нынешний турнир в их число не входит.
Матч Федерера и Надаля в первую очередь преподносился как повторение легендарного финала Уимблдона-2008 — одного из лучших матчей в истории тенниса. Тогда испанец в пятисетовом поединке взял реванш за два предыдущих финальных поражения. За следующие 11 лет уровень их соперничества остался таким же высоким, только теперь Надаль вёл со счётом 24:15, и уже Федереру пора было призвать соперника к ответу.
Швейцарцу было важно рано захватить инициативу. Если в предыдущих матчах с Надалем он проигрывал первый сет, то одерживал всего две победы из 20. В этот раз стартовая разминка проходила спокойно. Теннисисты выигрывали каждый свою подачу вплоть до тай-брейка. Шансов нарушить такой порядок был у Федерера, но свои брейк-поинты он так и не реализовал. В укороченном гейме швейцарец поначалу проигрывал 2:3, но затем выиграл пять очков из шести. За 52 минуты он всё-таки записал себе первую партию, попутно побив рекорд по количеству эйсов на Уимблдоне — прошлое достижение составляло 1397 подач навылет и принадлежало Горану Иванишевичу.
Во втором сете у Надаля была ещё более впечатляющая серия — в один момент ему удалось выиграть десять розыгрышей подряд, и это позволило ему сравнять игру. Испанец вёл со счётом 5:1 и затем спокойно подал на сет. Из 45 розыгрышей две трети остались за ним.
Федерер быстро пришёл в себя после такого разгрома, который он не терпел со времён US Open — 2017. В четвёртом гейме третьего сета он взял подачу Надаля, после чего спасся с трёх брейк-поинтов. Испанец начал затягивать игру длинными розыгрышами, но Федерер выдержал это непростое для него, 37-летнего теннисиста, испытание. Третий сет он выиграл со счётом 6:3.
Надаль не знал, чем ему ответить теперь, ведь он сам уже терял силы. Он вновь рано проиграл свою подачу и никак не мог отыграться. При счёте 5:3 Федерер впервые заработал матчбол, но соперник отыграл эту и следующую попытку выйти в финал. В следующем гейме на своей подаче швейцарец вновь приблизился максимально близко к победе и с третьего раза добился её. Федерер в 12-й раз будет бороться за титул на Уимблдоне, который он выигрывал уже в восьми случаях.
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