Регулирование оборота оружия в России задумали пересмотреть

Правительство Михаила Мишустина возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, инициированный его предшественником Дмитрием Медвелевым, и расширило перечень сфер, которых коснется реформа. Об этом пишет газета «Ведомости».

К 41 рабочей группе добавились еще две — оборот оружия и транспортная безопасность. По словам представителя правительства, группы создали в ответ на просьбы бизнеса.

Как считает топ-менеджер российской оружейной компании, необходима одна лицензия на покупку всех видов оружия, а не отдельная на каждый, как сейчас. Также стоит снизить количество проверок продавцов оружия, считает собеседник издания. Продавцы патронов и пиротехники в том числе просили пересмотреть нормы оборота.

Изменения могут помочь развить внутренний рынок оружия, считает бывший советник гендиректора концерна «Калашников» Андрей Кирисенко. По его словам, чем больше легального оружия будет в продаже, тем выше станет культура применения, начнут развиваться инфраструктура, например, тиры, и стрелковые виды спорта.

Основные постановления об обороте оружия были приняты задолго до введения процедуры оценки регулирующего воздействия и антикоррупционной экспертизы, напомнил эксперт департамента законотворческой деятельности Торгово-промышленной палаты Алексей Переседов. Так, постановление об обороте гражданского и служебного оружия и патронов было принято еще в 1998 году, сейчас будет возможность изучить избыточные и дублирующие требования.

Транспортная отрасль также страдает от сильной регуляции, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Более 450 нормативных актов включают около девяти тысяч требований, их значимая их часть касается транспортной безопасности, особенно если речь идет о перевозке опасных грузов или пассажиров.

При этом многие меры неэффективны. Например, рамки на входе в вокзалы и аэропорты, считает заместитель директора практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Вадим Топоров. Сильнее всего страдают вокзалы, поскольку им важно использовать коммерческие площади, но из-за дополнительных просмотров снижается вероятность, что люди захотят что-то купить.

Источник: Лента.Ру