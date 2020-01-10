Резервный борт забрал людей с места аварийной посадки Ми-8 в Сибири

12:02
Резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.РИА Новости
«Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полёте до Хатанги составляет чуть более часа», — заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «КрасАвиа», которой принадлежит вертолёт.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.
Источник: Россия Сегодня