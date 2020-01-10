Резервный борт забрал людей с места аварийной посадки Ми-8 в Сибири

10 января 2020     16
Резервный борт забрал людей с места аварийной посадки Ми-8 в Сибири

12:02

Резервный борт забрал пассажиров с места аварийной посадки вертолёта Ми-8 на севере Красноярского края.

РИА Новости

«Борт с пассажирами вылетел с места аварийной посадки. Время в полёте до Хатанги составляет чуть более часа», — заявили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «КрасАвиа», которой принадлежит вертолёт.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае из-за срабатывания датчика неисправности. На борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Источник: Россия Сегодня

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