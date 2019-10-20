Рекорд команды Слуцкого, девятый гол Комличенко и сенсационное поражение «Реала»: события дня в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого одержал разгромную победу в матче чемпионата Нидерландов и установил клубный рекорд. Николай Комличенко забил девятый мяч в текущем сезоне первенства Чехии. А «Реал» сенсационно уступил с минимальным счётом аутсайдеру Примеры «Мальорке», которая нанесла за 90 минут всего один удар в створ ворот. RT рассказывает о главных событиях игрового дня в европейском футболе.

Победа «Манчестер Сити» на классе

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» после неожиданного поражения от «Вулверхэмптона» сумел реабилитироваться перед болельщиками и одержал выездную победу над «Кристал Пэлас». Можно сказать, подопечные Хосепа Гвардиолы разобрались с соперником на классе.

При этом лондонцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении почти всего первого тайма, но перед самым перерывом пропустили дважды. Сначала Габриэл Жезус замкнул подачу с фланга с рикошетом от штанги, а затем Давид Сильва отправил мяч в сетку между ног вратаря после элегантной передачи черпачком от Рахима Стерлинга.

Во втором тайме «горожане» вполне могли как довести счёт до крупного, так и пропустить. Два потрясающих сейва в концовке совершил простоявший почти весь матч без работы Эдерсон.

Невероятная ошибка вратаря

Тем временем «Тоттенхэм» едва не уступил идущему на последнем месте «Уотфорду». Уже на шестой минуте аутсайдер открыл счёт, а затем заперся в собственной штрафной, удерживая добытое преимущество.

Спастись подопечным Маурисио Почеттино удалось лишь в самой концовке благодаря жесточайшей ошибке вратаря. Бен Фостер крайне неудачно сыграл на выходе и неожиданно выпустил мяч из рук прямо на Деле Алли, который не преминул воспользоваться этой помаркой. Однако судья на всякий случай прибег к помощи VAR на предмет проверки, не было ли игры рукой у полузащитника «Тоттенхэма», и гол засчитал, хотя на табло стадиона преждевременно появилось сообщение о нарушении Алли правил.

Четвёртая победа «Барселоны» подряд

В чемпионате Испании «Барселона», в то время как всю неделю ходило огромное количество разговоров о переносе эль-класико, на выезде не оставила шансов «Эйбару» — 3:0. Каталонцы в последнее время набрали отличный ход и одержали четыре победы подряд в Примере с общим счётом — 11:1.

Отрадно, что отличиться удалось всем троим звёздным нападающим «Барселоны»: Антуану Гризманну, Луису Суаресу и Лионелю Месси. Последний набрал два балла за результативность, отметившись ещё и голевой передачей. При этом аргентинец в последних четырёх матчах за каталонцев во всех турнирах выбил уже четыре очка за результативность.

Неожиданная осечка Зидана

Победа в Эйбаре не только помогла «Барселоне» порадовать собственных болельщиков, но и вывела её на первое место, поскольку лидировавший до отчётного тура «Реал» потерпел сенсационное поражение от «Мальорки» на выезде.

Хозяева уже на седьмой минуте провели результативную контратаку, которую точным хлёстким ударом завершил Жуниор Лаго. Удивительно, но этот выстрел в створ так и остался для «Мальорки» единственным за весь матч.

Забив, команда в полном составе опустилась в оборону и принялась отбиваться от атак гранда. И делать это получалось весьма успешно. По большому счёту, по-настоящему опасных моментов у «Реала» не было. Вспоминается разве что удар Карима Бензема в перекладину. Сказывалось и отсутствие Эдена Азара, который пропустил встречу из-за рождения ребёнка. А ближе к финальному свистку гости ещё и остались в меньшинстве после удаления Альваро Одриосолы за грубый фол в центре поля. Отыграться мадридцам так и не удалось, они потерпели первое поражение в текущем сезоне Примеры.

Обидный конец для «Баварии»

А в чемпионате Германии очередную осечку допустила «Бавария». Две недели назад действующий чемпион уступил «Хоффенхайму», а теперь упустил победу над «Аугсбургом» — 2:2. Причём мюнхенцы пропустили уже на 26-й секунде после удачного розыгрыша аута в исполнении соперника, но быстро восстановили статус-кво. Роберт Левандовски забил 16-й мяч в 11 встречах текущего сезона.

А сразу после перерыва Серж Гнабри сильным ударом из-за пределов штрафной вывел именитых гостей вперёд. В последствии «Бавария» имела немало возможностей, чтобы снять все вопросы об исходе матча, но не воспользовалась ими, за что и поплатилась в добавленное арбитром время. Вышедший на замену Серхио Кордова на фланге продавил Лукаса-Франсуа Эрнандеса и выполнил прострел на Альфреда Финбогассона, которому оставалось лишь не промахнуться.

<!-- -->

701-й гол Роналду и новое достижение Буффона

В свою очередь, чемпион Италии «Ювентус» одержал непростую победу над «Болоньей». В первом тайме команды обменялись голами. Сначала Криштиану Роналду забил свой 701-й мяч в карьере и пятый в текущем сезоне, а затем Данило Ларанжера нанёс неберущийся удар из угла штрафной.

Но сразу после перерыва туринцам удалось вновь выйти вперёд. Миралем Пьянич воспользовался целым рядом курьёзных ошибок защитников соперника и спокойно покатил снаряд в ближний угол. После этого фаворит мог отличиться ещё не раз, но выше всяких похвал действовал вратарь «Болоньи» Лукаш Скорупски.

Пару важных сейвов в концовке совершил и вышедший в стартовом составе Джанлуиджи Буффон. Параллельно 41-летний голкипер обновил собственный рекорд по количеству матчей на клубном уровне среди итальянцев — 904 и приблизился к Паоло Мальдини по количеству встреч в Серии А — 641 против 647.

Чудо в Риме

Но, пожалуй, самый невероятный матч игрового дня состоялся в Риме, где «Лацио» сотворил чудо-камбэк в игре с «Аталантой». Первый тайм получился для подопечных Симоне Индзаги просто провальным. Гости владели подавляющим преимуществом и раз за разом обнаруживали громадные бреши в обороне соперника. В результате к перерыву коллектив из Бергамо вёл — 3:0 благодаря дублю Луиса Мурьеля.

Также по теме

Вмешательство политики: эль-класико «Барселона» — «Реал» могут перенести из-за акций протеста в Каталонии

Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом», который должен состояться 26 октября на стадионе «Камп…

Однако «Лацио» сдаваться не собирался и во втором тайме пошёл вперёд всей командой, фактически забыв об обороне. Это дало свои плоды в середине второй половины встречи, когда Чиро Иммобиле заработал пенальти и сам его реализовал. А не успели гости разыграть мяч с центра поля, как пропустили вновь. На этот раз Хоакин Корреа с передачи всё того же Иммобиле сильно пробил в дальнюю девятку. Так хозяева забили дважды за две минуты.

Спасся же «Лацио» в самом конце встречи, когда Иммобиле вновь грамотно подставился под фол соперника в чужой штрафной и заработал ещё один пенальти. Разумеется, бить его он отправился самостоятельно и вновь оказался точен, хотя вратарь был очень близок к тому, чтобы спасти «Аталанту».

Причём гости за минуту до того устроили в чужой штрафной забавную перепасовку, пользуясь тем, что почти все игроки хозяев ушли вперёд, но не сумели забить даже в пустые ворота, за что и поплатились.

Чемпионская поступь «Витесса»

Хорошо сложился день и для российских легионеров в Европе. В частности, «Витесс» Леонида Слуцкого одержал очередную победу в чемпионате Нидерландов. Арнемцы не оставили ни малейшего шанса скромному «ВВВ-Венло» — 4:0 и нанесли сопернику четвёртое поражение подряд.

Причём первого гола собравшимся на стадионе болельщикам пришлось ждать почти полчаса, но зато потом мячи посыпались как из рога изобилия. До перерыва гости отличились трижды, а Брайан Линссен оформил дубль и довёл количество забитых в текущем сезоне Эредивизи мячей до шести.

Во втором тайме «Витесс» забил ещё раз и одержал четвёртую победу кряду в национальном первенстве. Весьма кстати пришлись и поражения прямых конкурентов, ПСВ и «АЗ Алкмара». Благодаря осечкам оппонентов арнемцы вырвались на второе место, которое делят с ПСВ, и уступают лишь «Аяксу».

Попутно «Витесс» установил новый клубный рекорд. В первых десяти турах национального первенства команда набрала уже 23 очка, чего прежде на этом отрезке сезона с ней никогда не случалось.

Очередной мяч Комличенко

А Николай Комличенко, окрылённый дебютом за сборную России, забил очередной мяч в чемпионате Чехии. Отечественный форвард помог «Младе Болеслав» на выезде обыграть аутсайдера «Фастав» — 2:0. Для самого нападающего этот гол стал уже девятым в девяти матчах текущего сезона чемпионата Чехии. С этим показателем Николай лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Источник: Россия Сегодня