Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

19:18
Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам .© Erik Simander/Tt globallookpress.com
«Практически все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы исполнители из Европейских лиг. Итоги турнира показали, что европейский хоккей находится на довольно высоком уровне. Конечно, у России было много молодых игроков, тем не менее. Что произошло в КХЛ за несколько последних лет, не знаю, я там уже года четыре не работаю. Однако уровень упал, это очевидно», — заявил Ржига после матча Евротура с Россией (4:3 ОТ).
Российская команда проиграла все три матча на Шведских играх.
Ранее сообщалось, что Россия по буллитам проиграла Чехии в матче Еврохоккейтура.
Источник: Россия Сегодня