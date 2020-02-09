Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

9 февраля 2020     19
Ржига: уровень КХЛ упал, это очевидно

19:18

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига заявил, что уровень Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снизился по непонятным ему причинам .

© Erik Simander/Tt globallookpress.com

«Практически все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы исполнители из Европейских лиг. Итоги турнира показали, что европейский хоккей находится на довольно высоком уровне. Конечно, у России было много молодых игроков, тем не менее. Что произошло в КХЛ за несколько последних лет, не знаю, я там уже года четыре не работаю. Однако уровень упал, это очевидно», — заявил Ржига после матча Евротура с Россией (4:3 ОТ).

Российская команда проиграла все три матча на Шведских играх.

Ранее сообщалось, что Россия по буллитам проиграла Чехии в матче Еврохоккейтура.

Источник: Россия Сегодня

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