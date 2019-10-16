Рогозин сообщил о планах запуска ракеты «Союз-2» с Байконура

20:59

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что коммерческую ракету-носитель «Союз-2» планируется пускать с «Гагаринского старта» космодрома Байконур после его модернизации.

© Сергей Гунеев РИА Новости

«(Помимо пилотируемых пусков. — RT) мы будем использовать этот старт для пусков коммерческой версии ракеты «Союз-2», которая при дросселировании (снижении тяги. — RT) двигателя третьей ступени позволит выводить на очень интересные орбиты 600 на 800 километров без разгонного блока полезную нагрузку», — цитирует РИА Новости Рогозина.

Это, по его словам, позволит «резко снизить стоимость пуска и стать очень конкурентными».

Он также сообщил, что в настоящее время РКЦ «Прогресс», завершает испытания двигателя, «который дросселируется и работает намного дольше, чем обычный (производства. — RT) Воронежского механического завода двигатель».

Ранее Рогозин пригласил Турцию присоединиться к проекту по эксплуатации космодрома Байконур вместе с Россией и Казахстаном.

Источник: Россия Сегодня