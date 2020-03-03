Родители верят легче: москвичи массово получают фейковые сообщения о коронавирусе

С конца февраля москвичи получают текстовые и аудиосообщения в соцсетях о том, что в столице коронавирусом заражены десятки тысяч человек. За пять дней количество сообщений и репостов превысило 12 тысяч. RT поговорил со специалистами о том, кто чаще всего становится жертвой фейковых сообщений, почему они могут привести к закрытию школ и больниц и кто может стоять за информационной атакой.

Тысячи фейковых сообщений о распространении коронавируса в Москве получили за последние несколько дней жители столицы в соцсетях. Эксперты зафиксировали первый вброс 27 февраля. Основными площадками для распространения дезинформации стали соцсеть «ВКонтакте» и мессенджеры.

«ВК» уже блокирует пользователей и ботов, чтобы прекратить поток фейковых новостей. Об этом сообщили RT представители соцсети. По их словам, речь идёт об аккаунтах, которые организуют массовые рассылки однотипной информации.

«Наша команда модерации на постоянной основе ведёт мониторинг и блокирует пользователей и сети ботов, которые устраивают массовые рассылки однотипной информации. Мы ограничиваем доступ к информации, которая вводит в заблуждение — в том числе и по теме коронавируса», — сообщил представитель компании в разговоре с RT.

Как рассказали RT в компании Group-IB, информационная атака началась с аудиосообщения в вотсапе (запись есть в распоряжении RT), в котором женский голос рассказал о том, что власти столицы якобы скрывают информацию о «двадцати тысячах заболевших коронавирусом».

«Обычные пользователи стали пересылать это сообщение друг другу и в чаты. Потом появились и другие фейковые новости: например, пишут, что в некой московской больнице один заразившийся, которого слишком поздно выявили, заразил три палаты и практически весь медперсонал», — отметил представитель компании в беседе с RT.

Именно репосты обычных пользователей стали основным способом распространения фейков о болезни. В основном фейки распространяются во «ВКонтакте» и мессенджерах, в меньшей степени — в «Одноклассниках», Twitter и Facebook.

За пять дней с начала атаки, к вечеру 2 марта количество фейковых новостей, включая репосты, превысило 12 тыс.

Основная аудитория, на которую направлены сообщения, — женщины с детьми. Фейковая рассылка активно распространяется в чатах и группах мам при детских садах, школах, спортивных секциях.

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«Не только эта информационная атака, но и большинство всех фейков обычно направлены именно на родителей, потому что они очень болезненно воспринимают любую информацию о потенциальной опасности для своих детей», — пояснил собеседник RT.

По его словам, у таких информационных вбросов есть две основные цели. Первая — увеличить количество подписчиков и популярность аккаунта, с которого идёт рассылка. Вторая — вызвать панику среди людей и парализовать жизнь в городе.

«Если бы эксперты и СМИ не стали вовремя распространять информацию о фейках, то уже сегодня к вечеру в городе могла начаться реальная паника. В первую очередь карантин стали бы вводить платные учебные заведения — на всякий случай, а за ними уже и бюджетные учреждения. В таких ситуациях работает очень мощный эффект толпы», — добавил представитель компании.

На то, чтобы выяснить, кто стоит за фейковыми новостями, может уйти несколько месяцев. Пока вброс зафиксирован только в Москве, но специалисты не исключают, что фейки могут начать распространяться и среди жителей других российских городов.

1,5 млн за фейк

Распространение ложных сообщений о коронавирусе подпадает под действие административного закона о фейковых новостях, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Парламентарий считает, что именно этот закон позволил не допустить масштабного распространения лживой информации о коронавирусе среди жителей всей России.

«Такое уже случилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня в Кемерове — тогда в сети стали массово появляться сообщения о «сотнях жертв». После принятия закона о фейкньюс у государства появились достаточные механизмов для борьбы с этим явлением», — заявли RT депутат.

По словам Хинштейна, обычно такие информационные атаки происходят с территории других государства, в том числе, с Украины.

Закон о распространении недостоверной информации предусматривает штрафы до 1,5 млн руб., в случае если публикация фейков привела к гибели людей или массовым нарушениям общественного порядка и безопасности.

В Роскомнадзоре RT сообщили, что имеют право блокировать материалы и страницы с фейковыми новостями только на основании требования Генпрокуратуры РФ.

«По состоянию на текущий момент требований Генпрокуратуры в Роскомнадзор не поступало», — добавили в ведомстве.

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Профессор-практик Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Леонид Смехов, который 2 марта также получил в WhatsApp аудиосообщение о «реальном» количестве заболевших в Москве, рассказал в соцсетях, как отличить фейковую информацию от настоящей.

По его словам, авторы фейков пытаются вызвать в пользователях сильные эмоции и никогда не раскрывают источник информации, хотя и говорят, что он «более, чем достоверный».

«…после тяжёлого вздоха обеспокоенный голос начинает раскачивать слушателя на беспокойство и страх — самые сильные чувства, напрочь отключающие критическое мышление. Как только вам пытаются «включить» сильные эмоции, знайте — вам стараются отрезать способность анализировать происходящее, так вами проще управлять», — пояснил RT Смехов.

Между тем, московские власти начали официально информировать население о количестве заболевших россиян. На сайте mos.ru будет появляться актуальная информация о выявленных случаях заболевания, симптомах коронавируса, мерах профилактики и рекомендациях по поездкам за рубеж.

Источник: Россия Сегодня