Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее

6 января 2020     12
Роналду: я доволен хет-триком, но победа «Ювентуса» для меня важнее

21:33

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о матче с «Кальяри» (4:0), в котором он оформил свой первый хет-трик в чемпионате Италии.

© Marco Alpozzi/Lapresse globallookpress.com

«Самое главное, что команда одержала победу. Мы хорошо сыграли и создали много опасных моментов. Я доволен хет-триком, но главное, что победила команда. Мы становимся лучше с каждой игрой. Это касается не только защиты, но и полузащиты, и атаки. Игроки «Ювентуса» работают сообща, и это отражается на результате», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду вторым в XXI веке оформил хет-трики в Англии, Испании и Италии.

Источник: Россия Сегодня

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