Росавиация призвала усилить безопасность полётов на Ближний Восток

20:39

Росавиация призвала авиакомпании принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов на Ближний Восток. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеграмму ведомства.

РИА Новости

В Росавиации отметили, что в настоящий момент «в ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, где совершают полеты воздушные суда гражданской авиации России, сложились условия, характеризующиеся дополнительными угрозами для безопасности полётов в связи с ведением активных боевых действий, а также сложной общественно-политической обстановкой».

В ведомстве предложили «рекомендовать эксплуатантам воздушных судов принять дополнительные меры по обеспечению безопасности полётов с учётом оперативной обстановки в районе».

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.

Источник: Россия Сегодня