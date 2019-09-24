Роскачество представило результаты проверки детской воды

09:08

Роскачество провело проверку детской воды на российском рынке, вся продукция признана безопасной.

© РИА Новости

Отмечается, что в исследовании участвовала 21 торговая марка воды отечественного производства для детей до трёх лет. Вода была проверена по 109 показателям качества и безопасности.

«Согласно итогам испытаний, вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной», — говорится в сообщении организации.

Уточняется, что протестированная детская вода соответствует более жёстким требованиям по содержанию тяжёлых металлов, таких как кадмий и ртуть.

Как отмечает kp.ru, в ходе исследования возникли вопросы к маркировке воды из-за того, что содержание калия в продукции ряда брендов расходилось с заявленным на этикетке.

Ранее Роскачество обнаружило следы пестицидов в некоторых образцах яблочного детского пюре.

Также Nation News сообщало, что в Роскачестве напомнили об опасности покупок с рук в несанкционированных точках продаж.

‘; result += ‘‘ + data[i].title + ‘‘; result += ”; } result += ”; document.getElementById(“mediametrics”).innerHTML=result; } (function() { var script = document.createElement(‘script’); script.src = ‘https://mediametrics.ru/partner/inject/online.jsonp.ru.js’; document.getElementsByTagName(“body”)[0].appendChild(script); }());

<!-- -->

Загрузка…

Источник: Россия Сегодня