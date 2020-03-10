Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-2019 в Facebook

10 марта 2020     15
Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-2019 в Facebook

13:28

В Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Социальные сети Facebook и «ВКонтакте» исполнили требование Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении в России коронавируса», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генрокуратуры России внёс в реестр запрещённой информации ряд сообщений в социальных сетях о COVID-19.

4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что, по данным Федеральной службы безопасности, большая часть фейков о коронавирусе поступает из-за границы.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая

13:27 В Кремле получили информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, …


Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-2019 в Facebook
Роскомнадзор заявил об удалении фейков о COVID-2019 в Facebook

13:28 В Роскомнадзоре заявили, что администрация Facebook и «ВКонтакте» удалила фейковую информацию о распространении коронавирусной инфекции COVID-2019 в России. Об …


Дом для реабилитированных в Севастополе достроят к концу 2020 года
Дом для реабилитированных в Севастополе достроят к концу 2020 года

Возобновлено строительство дома для депортированных граждан. Квартир в доме по адресу Комбрига Потапова, 35 ждут около 70 человек. Некоторые – …


Началось строительство самого большого в Крыму сельхозрынка
Началось строительство самого большого в Крыму сельхозрынка

В Добровском сельском поселении под Симферополем началась строительство “Крымского рынка” площадью около 30 тысяч квадратных метров. Работы идут на уровне …


Большую Морскую по вечерам будет патрулировать полиция
Большую Морскую по вечерам будет патрулировать полиция

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя заявил о необходимости полицейского патрулирования Большой Морской. Сейчас на улице нет света из-за демонтажа фонарей, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты