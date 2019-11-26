Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям перед «чёрной пятницей»

26 ноября 2019     5
Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям перед «чёрной пятницей»

10:02

Специалисты Роспотребнадзора в преддверии «чёрной пятницы» дали рекомендации, как не стать жертвой мошенников, сообщает Nation News.

РИА Новости © Максим Блинов

«Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Запросите у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя и предотвращение причинения вреда имуществу», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют перед покупкой проверить цену на товар со скидкой у других продавцов.

Также ведомство предупреждает о фишинговых сайтах и ресурсах, основная цель которых — сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Кроме того, по мнению экспертов, следует обратить внимание на стоимость доставки товара до его оплаты: большую скидку могут сделать за счёт дорогой доставки.

Нужно также убедиться, что продавец специально не скрывает информацию о себе. Он должен указать свое фирменное наименование, адрес, ОГРН для юрлиц, фамилию, имя, отчество и ОГРНИП для индивидуальных предпринимателей.

При покупке Роспотребнадзор рекомендует сразу выяснять, в какие сроки товар будет доставлен. Также продавец обязан заранее согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю.

В свою очередь ФАН сообщило, что эксперты рекомендовали проверить цену товара до акции: если перед «чёрной пятницей» товар неожиданно подорожал, а со скидкой стал стоить как прежде, привлечь к ответственности продавца будет невозможно.

Источник: Россия Сегодня

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