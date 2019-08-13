Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз свинины из Сербии

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Россельхознадзор с 14 августа вводит ограничения на ввоз в Россию живых свиней, свинины и свиноводческой продукции из Сербии в связи с регистрацией в этой стране случаев заражения африканской чумой свиней (АЧС).© РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
«Падёж домашних свиней в центральной части Сербии, согласно имеющейся в распоряжении Россельхознадзора информации, произошёл в период с 30 июля по 7 августа этого года», — отметили в ведомстве, добавив, что у умерших свиней был обнаружен геном АЧС.
Запрету на ввоз также подлежат эмбрионы свиней и сперма хряков, а также вся продукция, содержащая в своём составе свинину, за исключением той, которая прошла специальную обработку.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что Сербия стала уже 13-ой страной в Европе, где был обнаружен АЧС.
Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия усилили контроль за продукцией ЕС из-за АЧС.
Источник: Россия Сегодня