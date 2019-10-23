Российская военная полиция в Сирии выдвинулась к границе с Турцией

13:33

Колонна российской военной полиции выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России, поступившем в распоряжение RT.

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«В соответствии с договорённостями, достигнутыми президентами России и Турции… колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, подразделения военной полиции обеспечат безопасность населения и помогут поддержать правопорядок, а также будут «осуществлять патрулирование в назначенных районах».

Полиция поможет вывести подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от границы.

Ранее российская военная полиция приступила к патрулированию позиций армии Сирии к северо-востоку от города Манбидж.

Как отмечали в Анкаре, завершение операции «Источник мира» не означает, что Турция полностью уйдёт из Сирии.

22 октября в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении с 23 октября в зону за пределами турецкой операции сирийских военных и российской военной полиции.

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Источник: Россия Сегодня