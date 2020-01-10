Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеских ОИ

9 января 2020     20
Российская делегация прошла под флагом страны на церемонии открытия юношеских ОИ

23:38

Российская делегация прошла под национальным флагом на церемонии открытия зимней юношеской Олимпиады в швейцарской Лозанне.

Об этом сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 9 января по 22 января.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что кровати для участников летней Олимпиады 2020 года в Токио будут сделаны из картона.

Источник: Россия Сегодня

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