Российская пенсионерка погибла из-за прорыва трубы в квартире

18 сентября 2019     12
Российская пенсионерка погибла из-за прорыва трубы в квартире

В Санкт-Петербурге 85-летняя женщина умерла из-за прорыва трубы с горячей водой в ее квартире. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города, передает ТАСС.

В администрации рассказали, что инцидент произошел на Караваевской улице, 28/1 вечером 17 сентября. Прорыв произошел на кухне. Пожилая женщина получила множественные ожоги, ее обнаружила 64-летняя дочь. Она вызвала скорую и аварийные службы, пишет «Российская газета». Следственный комитет начал проверку. По одной из версий, прорыв трубы произошел после замены фильтра в трубе горячего водоснабжения.

Ранее в Новосибирске местная жительница с двухлетним ребенком упала в яму с кипятком на тротуаре, которая образовалась прямо под ней. Муж женщины рассказал, что та ушла под воду по пояс, а сын — с головой. Ребенок находится в реанимации.

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Источник: Лента.Ру

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