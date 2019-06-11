Российская учительница заставила первоклашек писать грубое слово на доске

11 июня 2019     9
Российская учительница заставила первоклашек писать грубое слово на доске

В Екатеринбурге учительница лицея имени Дягилева заставила первоклассников по очереди писать на доске слово «жопа», чтобы вычислить почерк написавшего это слово на парте. Об этом сообщает региональное издание «Е1».

«Там учатся творческие дети, которые, возможно, даже такого слова в семье не слышали, а в образовательном учреждении заставили его прописать!» — возмущались родители первоклассников.

Родители написали в департамент образования жалобу на учительницу и школьного психолога, которая, по словам директора лицея Андрея Кадочникова, включилась в ситуацию, чтобы прекратить «дознание». Им вынесли дисциплинарные взыскания и провели беседу о соблюдении этических норм.

Директор лицея Кадочников указал, что заставившая детей писать на доске слово «жопа» учительница работает в школе год. «Учительнице объявлен выговор, рассматривается вопрос о ее профессиональном соответствии. Я принес родителям свои извинения», — заявил он.

Ранее учительница музыки из краснодарской школы получила замечание после того, как на ее уроке учащиеся седьмого класса спели песню Михаила Круга «Владимирский централ». В администрации города рассказали, что на уроке дети были ознакомлены с музыкой народов мира и современными популярными песнями.

Источник: Лента.Ру

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