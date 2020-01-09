Российская фигуристка рассказала, почему завершила карьеру в 21 год

11:36

Российская фигуристка Кристина Астахова, выступавшая в паре с Алексеем Рогоновым, объяснила своё решение завершить спортивную карьеру в возрасте 21 года.

© Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com globallookpress.com

«Во-первых, не видела перспектив. Спорт — это всё-таки трата здоровья и времени, постоянная концентрация, нервы… надо многое отдавать, а взамен — никакой определённости. Я рассуждала: сейчас готовлюсь к новому сезону, и для чего? Чтобы в 2022 году попасть на Олимпиаду. То есть сразу беру в расчёт четырёхлетний олимпийский цикл. Сколько лет Алексею Рогонову? Хватило бы у него сил и здоровья кататься на высшем уровне все это время? Ну, откатались бы мы пару сезонов, а за это время вырастут новые молодые пары и захватят лидерство», — приводит слова Астаховой «Матч ТВ».

Она отметила, что второй причиной принятия решения о завершении карьеры стали непростые отношения с партнёром.

«Мы с ним плохо общались, временами не разговаривали и, соответственно, не получали удовольствие от совместных тренировок. Возможно, с другим партнёром я бы продолжила карьеру. Но весной 2018 года такого не было — свободного, натренированного парника. Поэтому я недолго думая закончила», — добавила спортсменка.

Астахова выступала в паре с Рогоновым с 2014 года. За это время они завоевали две золотые и шесть серебряных наград на турнирах серии «Челленджер», выиграли серебро Универсиады, три бронзы на этапах серии Гран-при, а также дважды победили в финале Кубка России. На Играх-2018 они заняли 12-е место.

По завершению олимпийского сезона Астахова объявила о завершении карьеры.

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Источник: Россия Сегодня