Российские артиллеристы стреляли и случайно задели село

1 сентября 2019     19
Российские артиллеристы стреляли и случайно задели село

Артиллерийские снаряды разорвались в окрестностях села Новоборзинское Забайкальского края и выбили окна в жилых домах. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Инцидент произошел 30 августа во время военных учений, которые проводятся недалеко от села. Информации о пострадавших или раненых нет.

Издания «Вечорка» и «Чита.ру» сообщили, что их источники в экстренных службах подтверждают случившееся. По их словам, в это время проходили учебные артиллерийские стрельбы на полигоне «Борзя-Новая». Военные прервали запуск, когда узнали, что снаряды упали вблизи жилой местности. Источник «Вечорки» отметил, что причиной ошибки стали неверно предоставленные координаты.

В августе сообщалось, что израильские военные случайно обстреляли свой самолет. Они обнаружили летящий со стороны Сирии аппарат и подумали, что он может представлять опасность.

Источник: Лента.Ру

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