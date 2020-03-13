Российские власти назвали традицией низкие зарплаты женщин

13 марта 2020     18
Российские власти назвали традицией низкие зарплаты женщин

В России существует серьезная разница в оплате труда мужчин и женщин, и она связана с традициями в обществе. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на доклад для ООН, составленный при участии аналитического центра при правительстве России, МИДа, Минэкономразвития, Росстата и других ведомств.

В документе российские чиновники указали, что в октябре 2017 года средние зарплаты женщин были ниже мужских почти на 30 процентов (32,6 тысячи рублей против 45,5 тысячи). По мнению властей, одна из причин — «традиционное внутрисемейное разделение труда». Согласно этим традициям, к функциям россиянок относятся рождение и уход за детьми, ведение домашнего хозяйства, поэтому они выбирают более легкие работу и график.

Вторая причина разрыва в доходах — косвенная дискриминация, профессиональная сегрегация. В стране наблюдается неравномерное распределение женщин и мужчин в разных областях и профессиях, и традиционно «мужские» оказываются более высокооплачиваемыми. Также женщины слабо представлены в политике и на высоких государственных должностях. В целом уровень сегрегации в России по видам экономической деятельности оценивается в 36 процентов, говорится в докладе.

Еще одно обоснование низких зарплат россиянок — их занятость в бюджетном секторе (медицина, образование, наука, культура, соцслужбы).

Решение проблемы низкооплачиваемого женского труда авторы документа видят в повышении окладов бюджетников. По их словам, работа в этом направлении ведется с 2012 года.

По мнению более половины россиянок, в стране существуют барьеры, которые мешают им строить карьеру. Самыми главными из них они назвали разделение профессий на «женские» и «мужские», вынужденный перерыв в работе, предвзятое отношение к женщинам на руководящих постах.

Источник: Лента.Ру

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