Российские власти оправдались за зарплату учителя в 15 тысяч рублей

Низкая зарплата учительницы высшей категории из Тверской области, которая обратилась к российскому президенту в ходе прямой линии, может быть связана с небольшой нагрузкой педагога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства образования.

«Заработная плата в 15 тысяч рублей возможна в случае, если у педагогического работника нагрузка меньше ставки, он не имеет классного руководства, не получает доплаты по предмету за проверку тетрадей», — сказано в сообщении. В ведомстве предположили, что нынешняя зарплата женщины складывается из оклада и доплаты в пять тысяч рублей за высшую квалификационную категорию.

По данным министерства, средняя зарплата учителей в области в начале 2019 года составляла более 26 тысяч рублей. Также в конце прошлого года из регионального бюджета было выделено 342 миллиона рублей на обеспечение заработных плат педагогов для реализации майских указов президента.

Ранее 20 июня в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину ведущие зачитали сообщение женщины, которая представилась преподавателем высшей категории из Тверской области и сообщила, что получает в 15 тысяч рублей в месяц.

Источник: Лента.Ру