Российские военные врачи в Сирии провели более 37 тысяч операций

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Российские военные врачи в Сирии с 2015 года провели более 37 тысяч операций, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

РИА Новости

«Нужно вспомнить наших замечательных врачей, которые провели за это время только в Сирии больше 37 тысяч операций, это самоотверженный труд», — цитирует главу оборонного ведомства РИА Новости, который выступал на церемонии награждения победителей фестиваля «Армия России — 2019».

Он добавил, что работа врачей не была безопасной, что привело к жертвам.

«К сожалению, он (труд. — RT) не стал мирным и безопасным, и там погибли наши замечательные девушки из Восточного военного округа. Девушки, которые ехали туда оказывать помощь», —

24 апреля Шойгу отметил важность сотрудничества России и Ирана по Сирии.

Источник: Россия Сегодня