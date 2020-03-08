Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

Как сообщалось в конце января, правительство России в 2020 году выделит до $20 млн фонду Всемирной продовольственной программы ООН на продовольствие для населения Сирии.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас отметил роль России в обеспечении гарантий для гумпомощи Идлибу.

Отмечается, что всего выдали около 250 таких наборов.

Местным жителям и беженцам были переданы одеяла, хлеб и продуктовые наборы со сгущённым молоком, чаем, рисом, мукой и гречневой крупой.

Об этом информирует РИА Новости.

Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в сирийский посёлок Амирия, пригород Алеппо.

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