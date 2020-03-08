Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

8 марта 2020     17
Российские военные доставили гумпомощь в пригород Алеппо

08:10

Военные из российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в сирийский посёлок Амирия, пригород Алеппо.

globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

Местным жителям и беженцам были переданы одеяла, хлеб и продуктовые наборы со сгущённым молоком, чаем, рисом, мукой и гречневой крупой.

Отмечается, что всего выдали около 250 таких наборов.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас отметил роль России в обеспечении гарантий для гумпомощи Идлибу.

Как сообщалось в конце января, правительство России в 2020 году выделит до $20 млн фонду Всемирной продовольственной программы ООН на продовольствие для населения Сирии.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство являются апофеозом демонтажа государственного управления, который обернется коллапсом. Такое мнение …


Названы самые популярные у россиянок профессии
Названы самые популярные у россиянок профессии

Продавец является самой популярной у россиянок профессией. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата. Уточняется, что продавцами в …


Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта
Назван лучший подарок россиянкам на 8 марта

Букет из сезонных цветов и незабываемые эмоции будут лучшим подарком для женщины на 8 марта, партнершам по бизнесу можно дарить …


Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»
Трамп и Болсонару выразили поддержку Гуайдо в «восстановлении демократии»

Президенты США и Бразилии Дональд Трамп и Жаир Болсонару подтвердили свою поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо в «восстановлении демократии …


Три человека погибли в результате ДТП под Киевом
Три человека погибли в результате ДТП под Киевом

Три человека погибли при столкновении грузовика Renault и легкового автомобиля Peugeot 307 CC на Бориспольской окружной трассе под Киевом, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты