Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо

16 декабря 2019     6
Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо

00:27

Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо.

РИА Новости © Михаил Алаеддин

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции», — сообщил руководитель российского Центра по примирению сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что патрулирование прошло по маршрутам Камишлия — Тель-Базария, Айн-Иса — Нитулия, Камишлия — Мабрук в провинции Хасеке, Кобани — Махмудли, Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Боренков также заявил, что незаконные вооружённые формирования продолжают нарушать режим прекращения огня.

8 декабря военнослужащие России и Турции совершили совместную поездку по стратегически важной трассе М4 Хасеке — Алеппо от населённого пункта Айн-Исса до Телль-Тамера.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Трамп назвал опросы Fox News про импичмент неточными
Трамп назвал опросы Fox News про импичмент неточными

Президент США Дональд Трамп считает неточными опубликованные в воскресенье результаты опросов телеканала Fox News о поддержке 50% американцев его импичмента. …


Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо
Российские военные провели патрулирование в Хасеке и Алеппо

00:27 Российская военная полиция провела патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо. РИА Новости © Михаил Алаеддин …


Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу
Опубликовано «полноценное интервью» Зеленского российскому телеканалу

Телеканал «Россия 1» опубликовал интервью, которое президент Украины Владимир Зеленский дал российскому журналисту. Запись программы «Москва.Кремль.Путин» доступна на YouTube-канале вещателя. …


Песков назвал необходимое условие для завершения конфликта в Донбассе
Песков назвал необходимое условие для завершения конфликта в Донбассе

Для решения конфликта в Донбассе украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимы сила воли и политический авторитет в своей стране, заявил 15 …


Самолет вернулся в российский аэропорт из-за заболевшего пассажира
Самолет вернулся в российский аэропорт из-за заболевшего пассажира

Самолет, отправившийся в Гонконг из столичного Шереметьево, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает «Интерфакс». Причиной стало ухудшение самочувствия одного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты