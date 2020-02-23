Российские врачи предложили принять ребенка во время обеда с шампанским

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии заявило, что накажет руководителей Терской районной больницы и поликлиники, которые устроили в рабочее время обед с шампанским. Об этом сообщает РИА новости.

Соответствующее решение приняли после того, как в сеть попало видео, на котором врачи-педиатры в рабочее время отказываются принимать больных детей и продолжают обедать, распивая алкогольные напитки.

На видеоролике видно, что на столе у врачей стоит бутылка шампанского. В это же время в коридоре приема ожидают родители с больными детьми. По заявлению автора видео, врачи распивали шампанское. Когда автор видео зашла в кабинет руководителя больницы, то застала ее во время приобретения парфюмерной продукции.

В министерстве уточнили, что наказание понесут сотрудники и заведующая поликлиники. Также проведут проверку учреждения, в результате которой сделают выводы в отношении руководства центральной районной больницы.

В Telegram-канале «Подъем» сообщается, что заведующую поликлиники уволят. По данным издания, врачи в ответ на возмущение автора видео предложили осмотреть ребенка прямо перед накрытым столом.

Источник: Лента.Ру