Российские врачи скорой помощи протащили пациента по грязи и попали на видео

В Пермском крае российские врачи скорой помощи, приехавшие за пациентом, волоком переместили его в машину по грязному асфальту вместо того, чтобы перенести на носилках. Видеозапись, запечатлевшая инцидент, опубликована в группе «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

На кадрах, на которые попали врачи, видно, что они тащат мужчину до машины волоком по грязной земле, удерживая за одежду и конечности. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Когда одна их женщин, ставшая очевидцем произошедшего, спросила, почему врачи не используют носилки для перемещения пациента, сотрудник скорой помощи ответил: «Носилки для больных, а он весь грязный». Местные жители призвали прокуратуру обратить внимание на действия врачей и принять меры.

Ранее сообщалось, что в Каменсе-Уральском Свердловской области врачи выбросили из машины скорой в снег пациента, который не мог пошевелить ногами. У мужчины, предположительно, произошло защемление нервных окончаний. Инцидент произошел после того, как его не приняли в нескольких медицинских учреждениях.

Источник: Лента.Ру