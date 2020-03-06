Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах

06:00

Александра Рыкова

В преддверии Международного женского дня аналитический центр НАФИ выяснил, каким занятиям женщины в России уделяют наибольшее внимание. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Почти половина (45%) опрошенных женщин рассказали, что для них главным приоритетом в жизни является семья и дети (в том числе речь идёт о домашних обязанностях и заботе о близких).

На работу основные усилия тратят 24% респонденток.

Досугу, хобби и увлечениям самое большое количество времени уделяют 10% опрошенных женщин. Для своих друзей и окружения не жалеют времени и сил 8%, столько же участниц опроса считают главным жизненным приоритетом своё здоровье и спорт.

Меньше всего опрошенных женщин (5%) уделяют внимание личностному росту и обучению.

Также в исследовании отмечается, что на женщинах в большинстве случаев лежит основная ответственность за ведение домашнего хозяйства. В течение недели абсолютное большинство из них (более 70%) занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

Ранее эксперты объяснили, почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин.

Источник: Россия Сегодня