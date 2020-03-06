Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах

6 марта 2020     11
Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах

06:00

Александра Рыкова

В преддверии Международного женского дня аналитический центр НАФИ выяснил, каким занятиям женщины в России уделяют наибольшее внимание. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Почти половина (45%) опрошенных женщин рассказали, что для них главным приоритетом в жизни является семья и дети (в том числе речь идёт о домашних обязанностях и заботе о близких). 

На работу основные усилия тратят 24% респонденток. 

Досугу, хобби и увлечениям самое большое количество времени уделяют 10% опрошенных женщин. Для своих друзей и окружения не жалеют времени и сил 8%, столько же участниц опроса считают главным жизненным приоритетом своё здоровье и спорт. 

Меньше всего опрошенных женщин (5%) уделяют внимание личностному росту и обучению. 

Также в исследовании отмечается, что на женщинах в большинстве случаев лежит основная ответственность за ведение домашнего хозяйства. В течение недели абсолютное большинство из них (более 70%) занимаются приготовлением пищи, уборкой, стиркой и глажкой белья. 

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет. 

Ранее эксперты объяснили, почему женщины выходят на пенсию раньше мужчин. 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Поражение «Авангарда», унижение «Локомотива» и дежавю СКА: главные события Кубка Гагарина
Поражение «Авангарда», унижение «Локомотива» и дежавю СКА: главные события Кубка Гагарина

«Барыс» в овертайме сломил сопротивление магнитогорского «Металлурга» и вышел вперёд в серии. «Салават Юлаев» отыграл две пропущенные шайбы и одолел …


Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах
Российские женщины рассказали о своих жизненных приоритетах

06:00 Александра Рыкова В преддверии Международного женского дня аналитический центр НАФИ выяснил, каким занятиям женщины в России уделяют наибольшее внимание. …


Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений
Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, раскрыл детали их отношений. В шоу «Алена, блин!» он рассказал …


На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне
На борту круизного лайнера на карантине у берегов США оказались россияне

На борту круизного лайнера Grand Princess, пассажиров которого проверяют на наличие коронавируса, оказались четверо россиян. Об этом сообщили в компании-операторе …


Российская боксерша скрывала пол ради поединков с мужчинами
Российская боксерша скрывала пол ради поединков с мужчинами

Российская боксерша Татьяна Дваждова сообщила, что скрывала пол ради поединков с мужчинами. Ее слова приводит Федеральное агентство новостей. Дваждова рассказала, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты