Российские конькобежки стали вторыми в командном пасьюте на ЧЕ

16:50

Женская сборная России заняла второе место в командой гонке преследования на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.

© SCS/Soenar Chamid globallookpress.com

Российская команда в составе Юлии Шиховой, Натальи Ворониной, Елизаветы Казелиной и Евгении Лаленковой преодолела дистанцию за 2 минуты 59,04 секунды.

Победу одержали представительницы Нидерландов Ирен Вюст, Карлейн Ахтеректе, Антоинетте де Йонг и Мелисса Вейфье. Тройку призёров замкнула команда Белоруссии в составе Татьяна Михайлова, Марина Зуева, Юлия Воробьёва и Анна Нифонтова.

Ранее сообщалось, что Денис Юсков стал третьим на ЧЕ по конькобежному спорту на дистанции 5000 м.

Источник: Россия Сегодня