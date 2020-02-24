Российские конькобежцы разделили второе место в общем зачёте ЮЧМ

01:45

Сборная России поделила с национальной командой Японии второе место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецкий.

РИА Новости

Российские конькобежцы завоевали девять медалей — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.

Первое место в медальном зачёте досталось сборной Нидерландов — восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.

Ранее сообщалось, что Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ.

Источник: Россия Сегодня