Российские конькобежцы разделили второе место в общем зачёте ЮЧМ

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Сборная России поделила с национальной командой Японии второе место в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по конькобежному спорту в польском городе Томашув-Мазовецкий.РИА Новости
Российские конькобежцы завоевали девять медалей — три золотые, четыре серебряные и две бронзовые.
Первое место в медальном зачёте досталось сборной Нидерландов — восемь золотых, четыре серебряные и семь бронзовых наград.
Ранее сообщалось, что Чистяков завоевал серебро на дистанции 1500 м на юниорском ЧМ.
Источник: Россия Сегодня