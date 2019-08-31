Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения

Медсестры из Александровской районной больницы Владимирской области готовы отозвать заявления об увольнении, если им сохранят надбавки к зарплате. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь губернатора региона Ольга Петрова.

Петрова рассказала, что в больницу приехал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. Он встретился с семью из двенадцати медсестер, подавших заявления об увольнении. «Все написавшие заявления медицинские сестры сообщили, что отзовут заявления об увольнении в случае положительного решения вопроса о восстановлении заработной платы в прежнем объеме», — пояснила пресс-секретарь.

Помимо этого медсестры попросили выделить санитара для помощи в транспортировке тяжелобольных пациентов и уходе за ними.

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00:02 — 5 августа

30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат. Главврач медучреждения Александр Обидин пояснил, что их зарплата уменьшится на сумму от 400 до 1,5 тысячи рублей. Сейчас медсестры получают около 32-35 тысяч рублей в месяц.

Это не первый случай массового увольнения медработников. 22 августа из нижнетагильской ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, до этого трое уволились из Демидовской больницы. Врачи объяснили это возросшими нагрузками, нехваткой кадров и низкими зарплатами. Медики согласились вернуться на работу после проведения бесед и достижения «определенных договоренностей».

Источник: Лента.Ру