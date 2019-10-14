Российские НКО получили миллиардные гранты от президента

Более 2,1 тысячи некоммерческих организаций (НКО) стали победителями второго за 2019 год конкурса на предоставление грантов президента России. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По его словам, это рекордное число за время проведения конкурса. «Такого количества проектов еще не было», — подчеркнул первый замруководителя, отметив, что в общей сложности одержавшие победу организации получат 4,35 миллиарда рублей из средств бюджета и еще около 2,5 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Прием заявок на второй в этом году конкурс президентских грантов для НКО был открыт с 10 июня по 31 июля. Всего за это время было подано более 9 тысяч заявок из всех регионов России.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, в 2017-м для проведения конкурса был создан единый оператор — Фонд президентских грантов. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

Источник: Лента.Ру