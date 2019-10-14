Российские НКО получили миллиардные гранты от президента

14 октября 2019     21
Российские НКО получили миллиардные гранты от президента

Более 2,1 тысячи некоммерческих организаций (НКО) стали победителями второго за 2019 год конкурса на предоставление грантов президента России. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, передает ТАСС.

По его словам, это рекордное число за время проведения конкурса. «Такого количества проектов еще не было», — подчеркнул первый замруководителя, отметив, что в общей сложности одержавшие победу организации получат 4,35 миллиарда рублей из средств бюджета и еще около 2,5 миллиарда рублей из внебюджетных источников.

Прием заявок на второй в этом году конкурс президентских грантов для НКО был открыт с 10 июня по 31 июля. Всего за это время было подано более 9 тысяч заявок из всех регионов России.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года, в 2017-м для проведения конкурса был создан единый оператор — Фонд президентских грантов. Заявки на участие в конкурсе принимаются по 13 направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; поддержка молодежных проектов; поддержка проектов в области образования, науки и просвещения; поддержка проектов в области культуры и искусства; сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе поймали квартирного воришку
В Севастополе поймали квартирного воришку

Полиция Ленинского района Севастополя раскрыла квартирную кражу. О ней сообщила пострадавшая – 38-летняя местная жительница. Полицейские выяснили обстоятельства и задержали …


В Севастополе один из самых титулованных профессиональных боксеров мира провел мастер-класс для спортсменов
В Севастополе один из самых титулованных профессиональных боксеров мира провел мастер-класс для спортсменов

12 октября в клубе смешанных боевых единоборств «Анаконда» прошла открытая всеобщая тренировка для спортсменов всех видов контактного боя в разделе …


Вести Севастополь 14.10.2019
Вести Севастополь 14.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Аналоговый сигнал отключён. Теперь Севастополь – в крупнейшей в мире сети цифрового телевидения. – Как в …


Пять единиц техники и 14 человек тушили пожар в СНТ «Скиф»
Пять единиц техники и 14 человек тушили пожар в СНТ «Скиф»

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по городу Севастополю в 17:06 14 октября. …


В Крыму выставили на торги пансионат
В Крыму выставили на торги пансионат

Распорядительная дирекция имущества Крыма выставила на аукцион имущество пансионата, расположенного в поселке Черноморское. Информация об аукционе указана в списке текущих торгов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты