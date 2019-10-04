Российские приставы пришли забирать долги и спасли беспомощного инвалида

4 октября 2019     12
Российские приставы пришли забирать долги и спасли беспомощного инвалида

В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы спасли беспомощного инвалида, который оказался один в квартире. Об этом сообщается на сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве рассказали, что приставы совершали рейд по адресам должников, и возле двери одной из квартир услышали слабые призывы на помощь. Дверь оказалась незаперта, и в квартире приставы обнаружили мужчину в инвалидном кресле. Тот рассказал, что давно находится в беспомощном положении, у него также не было возможности обслуживать себя. Каким образом мужчина оказался один, не уточняется.

Приставы сообщили в социальную службу о случившемся, а также проконтролировали, чтобы мужчину доставили в специальное учреждение. Его поместили в дом-интернат для престарелых и инвалидов, он проходит необходимые обследования.

3 октября стало известно, что в Уфе госпитализировали одинокую пенсионерку, которая нуждалась в постоянном уходе. Женщина жила одна, у нее не было возможности обслуживать себя, иногда ей помогала соседка и покупала еду. В доме была антисанитария, а также не запиралась дверь, так как женщина потеряла ключи. Из-за этого к ней часто заходили незнакомые люди, в том числе подростки, которые запускали петарды прямо в квартире.

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Источник: Лента.Ру

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Российские приставы пришли забирать долги и спасли беспомощного инвалида
Российские приставы пришли забирать долги и спасли беспомощного инвалида

В городе Кудымкар Пермского края судебные приставы спасли беспомощного инвалида, который оказался один в квартире. Об этом сообщается на сайте …



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