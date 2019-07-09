Российские рапиристы стали третьими в командном турнире Универсиады

Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Искандера Ахметова, Алана Фардзинова, Аскара Хамзина и Григория Семенюка завоевала бронзу в командном турнире на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.
- РИА Новости
В полуфинале россияне уступили Италии со счётом 30:45, а в матче за третье место победили представителей Австралии — 45:23.
Чемпионами стали хозяева соревнований, а вторыми — спортсмены из Южной Кореи.
Ранее пловец Егор Куимов стал чемпионом Универсиады на дистанции 100 метров баттерфляем.
Источник: Россия Сегодня