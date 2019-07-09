Российские рапиристы стали третьими в командном турнире Универсиады

Ранее пловец Егор Куимов стал чемпионом Универсиады на дистанции 100 метров баттерфляем.

Чемпионами стали хозяева соревнований, а вторыми — спортсмены из Южной Кореи.

В полуфинале россияне уступили Италии со счётом 30:45, а в матче за третье место победили представителей Австралии — 45:23.

Сборная России по фехтованию на рапирах в составе Искандера Ахметова, Алана Фардзинова, Аскара Хамзина и Григория Семенюка завоевала бронзу в командном турнире на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе.

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